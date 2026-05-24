Jovanotti trascorre gli ultimi giorni a Castrocaro prima del Summer Party 2026, arrivato da una settimana nel Padiglione delle Feste delle Terme per i preparativi. Durante il soggiorno, ha ricevuto una nuova bicicletta, che ha mostrato sui social. Il cantante ha commentato che arriverà sul palco “allenatissimo”. La manifestazione si terrà nel vicino borgo, con il musicista pronto a esibirsi dopo aver intensificato gli allenamenti nelle ultime ore.

Castrocaro Terme, 24 maggio 2026 - Ultime ore a Castrocaro per Jovanotti, da una settimana in ‘ritiro’ al Padiglione delle Feste delle Terme per preparare il Jova Summer Party 2026 - L’arca di Loré. Martedì infatti la grande band guidata dal Lorenzo nazionale lascerà la Romagna, al termine di otto intensi giorni di prove e ‘ sound check ’. Tra una messa a punto della scaletta dei prossimi concerti, una sessione di fitness agli ordini di Luca Borra, figlio dell’indimenticato fisioterapista Fabrizio, e una pausa ritemprante alla Lucia Magnani Health Clinic, dove in questi giorni ha soggiornato la moglie Francesca Valiani, Jova ha avuto il tempo per incontrare un vecchio amico come Augusto Baldoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti, ultimi giorni a Castrocaro prima del Summer Party. E riceve una nuova bici: “Arriverò sul palco allenatissimo”

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Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)

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