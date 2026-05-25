«Io sono nato il 23 maggio. Era il 1992 e stavo preparando i festeggiamenti del mio ventottesimo compleanno. Ricordo come fosse adesso: alle ore 17.50 circa arriva una delle notizie più tristi del nostro paese, Giovanni Falcone, la moglie e tutta la scorta erano saltati in aria sulla strada che porta a Capaci. Non dimenticherò mai quel senso di impotenza, di sconforto e di ingiustizia. Non festeggiai, rimasi tutto il giorno incollato davanti al televisore piangendo. L’attentato aveva disintegrato il sogno di un paese onesto. La vita è strana, credo sia tutto scritto». È il ricordo di Antonio Calò, in arte Bungaro, di quel tragico giorno di 34 anni fa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con il brano "23 maggio", Bungaro ricorda Antonio Montinaro, il capo scorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci. Il video

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Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. 23 maggio 1992. x.com

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