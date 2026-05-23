Il 23 maggio 1992, sulla A29 vicino allo svincolo di Capaci, una bomba di 500 kg di esplosivo esplose lungo l’autostrada, uccidendo il magistrato, sua moglie e tre agenti della scorta. L’attentato mafioso mirava a eliminare il giudice antimafia, noto per le sue indagini contro Cosa Nostra. La deflagrazione causò anche danni alle strutture circostanti e un incendio successivo. L’attentato è stato uno dei più gravi contro lo Stato italiano.

Sono trascorsi 34 anni dalla Strage di Capaci, quel drammatico 23 maggio 1992 in cui la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone con un attentato. Quel giorno, lungo l’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci, un attentato dinamitardo squarciò l’asfalto e scosse l’intero Paese, spezzando la vita del magistrato simbolo della lotta a Cosa Nostra, di sua moglie Francesca Morvillo — anch’ella magistrato — e dei tre agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Nelle intenzioni dei boss mafiosi doveva essere una dimostrazione di forza assoluta ma invece segnò il risveglio delle coscienze dei cittadini e generò una risposta dello Stato senza precedenti, aprendo una stagione di riscatto civile destinata a segnare la storia italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage di Capaci, il 23 maggio 1992 la mafia uccideva Giovanni Falcone, la moglie e la scorta con 500 kg di esplosivo

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STRAGE DI CAPACI | 23 maggio 1992: Il giorno in cui la mafia dichiarò guerra allo Stato

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