Con due euro ne vince oltre 25mila | si festeggia in provincia di Napoli

Un giocatore di Pozzuoli ha vinto più di 25.000 euro con una schedina da due euro al gioco Win For Life Classico. La vincita è avvenuta grazie a una combinazione con uno “0”. La schedina vincente è stata convalidata presso un punto vendita locale. La cifra rappresenta una delle vincite più alte realizzate con una singola giocata di basso importo. La notizia è stata segnalata dagli organizzatori del concorso.

Il Win For Life Classico sorride a un fortunato giocatore di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Grazie a una giocata da due euro, il fortunato ha centrato uno “0” da 25.875 euro – riporta l’Agenzia Agimeg. La schedina vincente, Cartaceo 1 Pannello, è stata giocata nell’esercizio Punto Caffè di via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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