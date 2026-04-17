Lotto Sabaudia in estasi | gioca 5 euro e ne vince oltre 125mila

Un giocatore di Sabaudia, in provincia di Latina, ha vinto oltre 125 mila euro giocando 5 euro al Lotto durante l’ultima estrazione. La vincita è stata centrata con una schedina contenente cinque numeri scelti tra i 90 disponibili. L’estrazione ha portato fortuna in Lazio, con il premio assegnato a un appassionato del gioco. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli abitanti della cittadina.

La fortuna fa tappa nel Lazio nell’ultima estrazione del Gioco del Lotto. Un appassionato dei 90 numeri di Sabaudia, in provincia di Latina, ha centrato una vincita da ben 125.250 euro grazie alla quaterna 12-71-76-77 sulla ruota di Napoli. La giocata vincente – riporta l’Agenzia Agimeg -, del valore di soli 5 euro, è stata realizzata nella ricevitoria di Largo Giulio Cesare. Vinti oltre 67.000 a Napoli. A Napoli, invece, il terno secco 4-12-71, puntato sulla ruota partenopea, ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore ben 67.500 euro. La ricevitoria fortunata è quella di Largo San Rocco. Premi anche in Puglia. Chiude il podio delle vincite più alte centrate nell’ultimo concorso del Gioco del Lotto la vincita da 23.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Gratta e Vinci, Fiumicino in estasi: gioca 20 euro e ne vince 5 milioni Leggi anche: Gioca 3 euro al Lotto e ne vince 18mila