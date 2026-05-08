Lotto e 10eLotto festa a Napoli | con un solo euro ne vince 62.250

A Napoli, nell’ultimo concorso del Lotto e del 10eLotto, sono state registrate tre vincite che hanno totalizzato 78.550 euro. Tra queste, una giocata da un euro ha portato a una vincita di 62.250 euro. La città si conferma protagonista di eventi di questo genere, con vincite di notevole entità che attirano l’attenzione degli appassionati di giochi.

Tre vincite per un totale di 78.550 euro sono state centrate a Napoli nell’ultimo concorso del Lotto e del 10eLotto. La fortuna ha premiato tre diverse ricevitorie del capoluogo, con il colpo più alto registrato in corso Giuseppe Garibaldi.Qui, con una giocata da un solo euro, sono stati vinti 62.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Lotto, giocata fortunata a Sabaudia: con 5 euro ne vince 125milaLa fortuna bacia di nuovo il Lazio e la provincia di Latina, con il Gioco del Lotto.

Leggi anche: Con un 1,50 euro ne vince 180mila: colpo grosso al Lotto nel napoletano

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 1° maggio 2026 non ci saranno: quando si recupera; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 1 Maggio, cambiano le date: ecco il calendario aggiornato; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi 5 maggio 2026: estrazione e numeri vincenti; Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 30 aprile 2026.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 8 maggio 2026: numeri vincenti e quoteIn diretta le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e le quote di venerdì 8 maggio 2026: segui in tempo reale le estrazioni a partire dalle ore 20 di questa sera sulle ... ilmattino.it

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi giovedì 7 maggio 2026: estrazione e numeri vincentiRiparte anche questa sera la caccia alla sestina vincente. In palio ci sono ben 160,4 milioni di euro. Segui con noi la diretta delle estrazioni a partire dalle 20 ... ilgiorno.it

Il nuovo lotto di lavori per la riqualificazione della volta del torrente Fugnan ha costretto i venditori a lasciare temporaneamente il centro di Muggia - facebook.com facebook