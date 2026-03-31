A Venezia Azione sosterrà Simone Venturini

A Venezia, il partito Azione ha annunciato ufficialmente il sostegno a Simone Venturini per le prossime elezioni comunali previste per maggio 2026. La notizia circolava già da diversi mesi, ma l’annuncio formale è stato dato nella serata di ieri.

Il partito di Carlo Calenda si sposta nel centrodestra, la scelta presa dal direttivo metropolitano con una larga maggioranza. La svolta per un partito che per anni ha viaggiato nel centrosinistra La notizia era nell'aria da mesi, ma l'ufficialità è arrivata solo ieri sera: Azione sosterrà Simone Venturini nella corsa alle comunali del 24 e 25 maggio 2026. Le motivazioni e le modalità con cui il partito parteciperà alle comunali saranno dettagliate domani in una conferenza stampa, ma si anticipa che la scelta è stata presa con una larga maggioranza dal direttivo nella riunione del 26 marzo. VeneziaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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