Comunicato Stampa | Insediato il Consiglio delle Autonomie locali della XII legislatura
È stato insediato il Consiglio delle Autonomie locali della XII legislatura. La sua funzione principale è di essere uno spazio di confronto tra la Regione e chi gestisce quotidianamente i territori, ascoltando le esigenze dei cittadini e discutendo le questioni pratiche delle comunità. Non si tratta di un adempimento formale, ma di un organismo che facilita il dialogo e l’interazione tra le istituzioni e gli amministratori locali.
“Il Consiglio delle Autonomie locali non è un adempimento formale, ma un luogo vero di confronto. È il tavolo in cui la Regione incontra chi ogni giorno amministra i territori, ascolta i cittadini, affronta i problemi concreti delle comunità. Qui arrivano le voci dei Comuni, delle Province, della Città metropolitana, della montagna, dei piccoli Comuni: in una parola, arrivano le voci delle comunità del Veneto”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Bce, la solita Lagarde frena sull'Italia: “Il Patto di Stabilità non si tocca. Rispetto delle regole di bilancio” 🔗 Leggi su Iltempo.it
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