Comunicato Stampa | Insediato il Consiglio delle Autonomie locali della XII legislatura

Notizia in breve

È stato insediato il Consiglio delle Autonomie locali della XII legislatura. La sua funzione principale è di essere uno spazio di confronto tra la Regione e chi gestisce quotidianamente i territori, ascoltando le esigenze dei cittadini e discutendo le questioni pratiche delle comunità. Non si tratta di un adempimento formale, ma di un organismo che facilita il dialogo e l’interazione tra le istituzioni e gli amministratori locali.