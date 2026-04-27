Regione la giunta approva il ddl per l' istituzione del Consiglio delle autonomie locali

La giunta regionale ha approvato un disegno di legge che istituisce il Consiglio delle autonomie locali. L’obiettivo è creare un organismo stabile che favorisca il dialogo tra i Comuni, le Città metropolitane e i Liberi consorzi. La nuova istituzione sarà chiamata a coordinare le politiche pubbliche regionali rivolte agli enti locali, rafforzando il loro ruolo nel sistema amministrativo regionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla stessa giunta.

Istituire il Consiglio delle autonomie locali della Regione Siciliana e creare così un organismo stabile di raccordo istituzionale che rafforzi il ruolo di Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi nelle politiche pubbliche regionali a loro rivolte. È questo l'obiettivo del disegno di legge.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate La Sicilia accorcia le distanze con i territori: nasce il Consiglio delle autonomie localiLa giunta regionale ha dato il via libera al disegno di legge per l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali (Cal), un nuovo strumento di... Autonomie locali, la Regione assegna 108 milioni alle Città metropolitane e ai Liberi consorziAssegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trasporti, la Giunta regionale approva la delibera di indirizzo per il rilancio di EAV; Stefano Zannier; REGIONE – La Giunta approva la manovra di variazione da 750 milioni; Politiche abitative, la giunta regionale approva il nuovo ddl. Sicilia, la giunta approva il piano economico: assunzioni e nomine, le novitàL’addio a ogni forma di precariato – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – è stato uno degli obiettivi del mio esecutivo con lo scopo di dare dignità ai tanti lavoratori della pubblica ... livesicilia.it Sicilia, giunta approva disegno di legge per l’istituzione del Consiglio delle autonomie localiImmagine di repertorio da ImagoeconomicaRegione Siciliana, immagine di repertorio da Imagoeconomica Istituire il Consiglio ... msn.com La #RegioneSiciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l'accesso al mare alle persone con #disabilità. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore all'Autonomie - facebook.com facebook @SalonedelLibro 2026: la Regione Piemonte sostiene i giovani e la lettura con due iniziative per i ragazzi e le ragazze! I buoni sono validi dal 14 al 18 maggio 2026 presso gli editori aderenti. Scarica il Buono da leggere regione.piemonte.it/web/pinforma/n x.com