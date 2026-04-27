La Sicilia accorcia le distanze con i territori | nasce il Consiglio delle autonomie locali
In Sicilia, la giunta regionale ha approvato un disegno di legge per creare il Consiglio delle autonomie locali, un organismo che mira a facilitare il coordinamento tra Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi. Questo nuovo strumento si propone di integrare più efficacemente le diverse entità amministrative nelle decisioni riguardanti le politiche pubbliche regionali. La sua istituzione rappresenta un passo verso una maggiore collaborazione tra i territori.
La giunta regionale ha dato il via libera al disegno di legge per l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali (Cal), un nuovo strumento di raccordo istituzionale che punta a integrare stabilmente Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi nelle politiche pubbliche regionali. La riforma.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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