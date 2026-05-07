Elezioni comunali a Venezia il candidato del campo largo Martella in vantaggio sul centrodestra | i sondaggi

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. I principali sfidanti sono Simone Venturini, rappresentante del centrodestra, e Andrea Martella, candidato del centrosinistra. Secondo i sondaggi più recenti, Martella risulta in vantaggio rispetto a Venturini. La campagna elettorale è in corso e le preferenze degli elettori stanno emergendo in modo chiaro nei dati raccolti.

Il capoluogo veneto andrà al voto il 24 e 25 maggio. A contendersi il ruolo di sindaco ci sono Simone Venturini (centrodestra) e Andrea Martella (centrosinistra), ma i sondaggi parlano chiaro e danno il candidato del campo largo in vantaggio: vediamo cosa dicono.🔗 Leggi su Fanpage.it

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