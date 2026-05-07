Elezioni comunali a Venezia il candidato del campo largo Martella in vantaggio sul centrodestra | i sondaggi

A Venezia si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. I principali sfidanti sono Simone Venturini, rappresentante del centrodestra, e Andrea Martella, candidato del centrosinistra. Secondo i sondaggi più recenti, Martella risulta in vantaggio rispetto a Venturini. La campagna elettorale è in corso e le preferenze degli elettori stanno emergendo in modo chiaro nei dati raccolti.

Il capoluogo veneto andrà al voto il 24 e 25 maggio. A contendersi il ruolo di sindaco ci sono Simone Venturini (centrodestra) e Andrea Martella (centrosinistra), ma i sondaggi parlano chiaro e danno il candidato del campo largo in vantaggio: vediamo cosa dicono.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sondaggi politici, la Supermedia: il campo largo aumenta il vantaggio sul centrodestraLa Supermedia Agi/Youtrend del 30 aprile, realizzata sulla base di nove sondaggi sulle intenzioni di voto condotti dal 16 al 29 aprile da sette... Sondaggi, Supermedia YouTrend/Agi: il “campo largo” a +1 sul centrodestra. È il vantaggio più ampio col governo MeloniIl centrosinistra sorpassa di un punto il centrodestra nei sondaggi, il vantaggio più alto mai registrato sotto il governo Meloni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni comunali Venezia, sei bengalesi nelle liste del Pd. Speranzon: Che ne pensano le donne Dem?; Venezia, i 36 candidati di Forza Italia alle elezioni comunali 2026; Elezioni comunali a Venezia, attacco a Martella (Pd) per i bengalesi in lista: Voti per la moschea, partito teocratico; Venezia, il tema della moschea entra nella campagna elettorale: centrosinistra favorevole, centrodestra contrario. Elezioni comunali a Venezia, il candidato del campo largo Martella in vantaggio sul centrodestra: i sondaggiIl capoluogo veneto andrà al voto il 24 e 25 maggio. A contendersi il ruolo di sindaco ci sono Simone Venturini (centrodestra) e Andrea Martella (centrosinistra), ma i sondaggi parlano chiaro e danno ... fanpage.it Elezioni Venezia 2026, la guida. Candidati, liste e come si votaLe elezioni comunali di Venezia 2026 sono uno degli appuntamenti principali della tornata amministrativa di primavera. Con Luigi Brugnaro al termine del secondo e ultimo mandato la città dopo dieci ... money.it LabTv. . Il commissario regionale della Lega, Giampiero Zinzi, ad Avellino per parlare delle elezioni comunali, guarda già al ballottaggio, certo che il candidato sindaco sostenuto dal suo partito sarà della partita. In quel caso afferma: «Sono sicuro che al secon - facebook.com facebook