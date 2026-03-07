Elezioni comunali a Salerno vertice Pd- campo largo | è fumata nera

Durante una riunione a Salerno, il Partito Democratico e il “Campo Largo” non hanno raggiunto un accordo sui candidati alle elezioni comunali. Nessuna decisione è stata presa e non è stata rilasciata una nota congiunta, lasciando in sospeso la definizione della lista unitaria. La riunione, convocata dal segretario provinciale, si è conclusa con un nulla di fatto, senza avanzamenti concreti sulla situazione.

Le distanze restano, anzi starebbero aumentando ed il tempo scorre veloce: i segretari provinciali dei partiti si sono aggiornati alla prossima settimana, ma la sensazione emersa dalle timide dichiarazioni di chi, all'incontro, ha preso parte, è che non si andrà – insieme – almeno a Salerno. Da valutare gli altri comuni come Angri, Cava de' Tirreni, Pagani e Campagna. Sul nome di Vincenzo De Luca quale candidato sindaco restano le perplessità, per così dire, di tutti i rappresentanti del Campo Largo che puntano ad un rinnovamento, così come accaduto per la Regione Campania, con il coinvolgimento di tutte le forse politiche del centrosinistra.