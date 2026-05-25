Comunali proiezioni in tempo reale e risultati | De Luca vince a Salerno col 59,3% e Cannizzaro cdx a Reggio Calabria col 69,9% cdx avanti a Venezia 51% e Arezzo 46,1%

A Salerno, il candidato del centrosinistra ottiene il 59,3%, mentre a Reggio Calabria il candidato del centrodestra conquista il 69,9%. In altri capoluoghi, il centrodestra è in vantaggio a Venezia con il 51% e ad Arezzo con il 46,1%. Complessivamente, sono 18 i comuni coinvolti, con circa 6,6 milioni di italiani chiamati alle urne. A Viareggio, il candidato di centrosinistra guida con il 33,5%, superando la rivale del centrodestra al 30%.

18 i capoluoghi di regione coinvolti, 6,6 milioni di italiani chiamati al voto. Maineri (csx) avanti a Viareggio con il 33,5% su Sara Grilli del centrodestra, ferma al 30%. L'affluenza è al 60,37%, in calo di 5 punti rispetto a 5 anni fa, quando era al 65,04% Le elezioni comunali 2026 si sono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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RISULTATI ELEZIONI COMUNALI CAMPANIA 2026: Scrutinio in Diretta

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