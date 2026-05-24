Alle ore 12, l’affluenza alle urne in Puglia per le elezioni comunali si attesta al 13,47%. Si registra un leggero calo rispetto alle consultazioni precedenti. Sono coinvolti 54 Comuni della regione, con un totale di oltre 743mila elettori chiamati a votare. I dati ufficiali indicano che una quota significativa di cittadini non si è ancora recata ai seggi.

Primi dati ufficiali sull'affluenza alle urne in Puglia per le elezioni amministrative che vedono coinvolti 54 Comuni della regione, per un bacino complessivo di oltre 743mila elettori. Nei 17 centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, l'eventuale turno di ballottaggio è già fissato per il 7 e l'8 giugno. Tra i territori al voto spiccano 11 Comuni attualmente commissariati e due importanti capoluoghi della provincia di Barletta-Andria-Trani: Andria e Trani. Alla rilevazione delle ore 12:00, l'affluenza media regionale si attesta al 13,47%, registrando un lieve decremento rispetto alla precedente tornata elettorale omologa, quando alla stessa ora si era recato ai seggi il 14,31% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Elezioni comunali in Puglia: affluenza al 13,47% alle ore 12. Leggero calo rispetto alle scorse consultazioni

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