Alle ultime elezioni amministrative, il centrodestra ha ottenuto un risultato significativo a Venezia, consolidando la propria presenza nel territorio. La leader di un partito ha commentato che una vittoria in questa città avrebbe un valore molto elevato. I risultati indicano un rafforzamento delle forze di governo nazionali a livello locale, con un quadro politico che si è mostrato più stabile rispetto alle tornate precedenti.

Il quadro politico emerso dalle ultime elezioni amministrative consegna un verdetto netto e per certi versi inaspettato, con un forte consolidamento delle forze di governo nazionale sul territorio. Le urne si sono chiuse e lo spoglio delle schede ha delineato fin dalle prime battute un trend chiarissimo nel capoluogo veneto. La coalizione di centrodestra riesce a conservare la guida di Venezia dopo undici anni consecutivi di giunta guidata da Luigi Brugnaro, superando le aspettative della vigilia che vedevano invece il centrosinistra come il potenziale favorito per la conquista della città. L’esito del voto ha suscitato immediato entusiasmo tra i leader nazionali, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato la portata straordinaria di questo successo territoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Comunali, exploit del centrodestra a Venezia. Meloni: “Vincere qui sarebbe mondiale”

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