Alle elezioni comunali di Chieti, solo il 15% degli aventi diritto ha votato fino a ora. La partecipazione è in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Si attendono le ultime ore di voto per capire chi riuscirà a convincere gli indecisi, mentre la frammentazione tra sei candidati potrebbe influire sul risultato finale. La chiusura dei seggi è prevista per domani sera.

? Punti chiave Chi riuscirà a mobilitare i voti nelle ultime ore di domani?. Come influirà la frammentazione tra i sei candidati sul risultato finale?. Perché i cittadini di Chieti si stanno allontanando dalle urne?. Quali saranno le conseguenze di un governo eletto da pochi elettori?.? In Breve Affluenza del 15,48% alle ore 12 rispetto al 16,84% del 2020.. Sei candidati sindaco: Amoroso, Carbone, Cascini, Colantonio, Legnini e Sicari.. Nuovi rilevamenti della partecipazione previsti per le ore 19 e 23 di domenica.. Voto aperto fino alle 15 di lunedì 25 maggio per eleggere sindaco e consiglio.. A Chieti l’affluenza alle urne per le elezioni comunali segna un calo rispetto al 2020, con solo il 15,48% degli elettori che si è recato ai seggi entro le ore 12 di domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, elezioni comunali: affluenza in calo, solo il 15% ai seggi

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