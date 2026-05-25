Comunali De Luca è di nuovo sindaco di Salerno Reggio Calabria va al centrodestra a Venezia in vantaggio Venturini – La diretta

Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di voto delle amministrative, coinvolgendo circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. De Luca è stato riconfermato sindaco di Salerno, mentre a Reggio Calabria il centrodestra ha conquistato la città. A Venezia, Venturini si trova in vantaggio nelle prime proiezioni. Le urne sono state aperte in mattinata, con affluenza variabile tra i diversi territori.

Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Al via ora lo scrutinio delle schede. L’affluenza è del 60,06%, in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alla tornata precedente (del 64,9%). La Regione in cui si registra un maggior numero di votanti è l’Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione (47.7%). Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia. Tutti gli aggiornamenti Comunali 2026, Fratelli d’Italia punta ai Castelli Romani e schiera i big: da Genzano ad Albano, il test nel Lazio roccaforte meloniana. 🔗 Leggi su Open.online

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De Luca per la quinta volta sindaco di Salerno

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