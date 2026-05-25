Comunali De Luca è di nuovo sindaco di Salerno Reggio Calabria va al centrodestra a Venezia in vantaggio Venturini cdx – La diretta

Alle 15 si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di elezioni amministrative, che hanno interessato circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. A Salerno, il candidato sostenuto dal centrosinistra è stato riconfermato come sindaco. A Reggio Calabria, il risultato ha favorito il centrodestra. A Venezia, è in vantaggio il candidato del centrodestra. I risultati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Al via ora lo scrutinio delle schede. Ieri l’affluenza, al 34,5%, è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia. Tutti gli aggiornamenti Comunali 2026, Fratelli d’Italia punta ai Castelli Romani e schiera i big: da Genzano ad Albano, il test nel Lazio roccaforte meloniana. Amministrative, la sfida nell’enclave di Campione d’Italia: il piccolo Comune italiano in Svizzera che vota sul futuro del Casinò. 🔗 Leggi su Open.online

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De Luca per la quinta volta sindaco di Salerno

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