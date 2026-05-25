Un uomo di 102 anni ha votato a Montese durante le elezioni comunali, affermando di non aver mai saltato un’elezione. La sua partecipazione si è svolta nonostante il calo complessivo dell’affluenza alle urne. L’elettore, residente a San Martino, ha espresso la volontà di esercitare il diritto di voto anche in questa occasione. La sua presenza rappresenta uno dei casi più anziani tra gli elettori che hanno partecipato alla consultazione.

Non è voluto mancare all’appuntamento con le urne Silvano Mazzetti, di San Martino, uno degli elettori più anziani che ieri hanno votato per il rinnovo del Consiglio comunale di Montese. A dicembre compirà 102 anni e racconta con orgoglio di non aver mai saltato una consultazione elettorale. "Mi hanno insegnato che votare è un diritto e un dovere – spiega –. Tutti nella mia famiglia hanno sempre votato. Ricordo anche mia nonna, ormai molto anziana: la accompagnavamo al seggio perché per noi partecipare era una cosa importante". Oggi il seggio di riferimento è a Salto, dove Silvano arriva accompagnato dal nipote. "Mi accompagna in macchina, non faccio fatica", dice sorridendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunali, affluenza in calo. Silvano, 102 anni, vota a Montese: "Non ho mai saltato un’elezione"

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