Comunali affluenza in calo nei capoluoghi | tiene il Sud soffrono Venezia Mantova Prato e Macerata

Alle 15, con le urne chiuse in molti capoluoghi, si registra un calo della partecipazione rispetto alle precedenti consultazioni. Il Sud mantiene un’affluenza più alta rispetto alle altre aree, mentre Venezia, Mantova, Prato e Macerata registrano numeri più bassi rispetto al passato. I dati ufficiali sono in fase di elaborazione, ma l’affluenza complessiva si conferma in diminuzione in molte città.

Con lo spoglio delle elezioni comunali 2026 in corso, urne chiuse alle 15, il primo dato politico della giornata è già arrivato dall’ affluenza: la partecipazione arretra quasi ovunque. Il voto amministrativo, spesso legato a candidati locali e liste civiche, conferma comunque una tendenza più ampia. Anche nei Comuni, l’ astensione pesa sempre di più. La tornata riguarda una mappa significativa di città. Il caso più importante è Venezia, unico capoluogo di regione chiamato alle urne. Ma si vota anche in altri capoluoghi di provincia: Lecco e Mantova in Lombardia; Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana; Fermo e Macerata nelle Marche; Chieti in Abruzzo; Avellino e Salerno in Campania; Andria e Trani in Puglia; Crotone e Reggio Calabria in Calabria; Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. 🔗 Leggi su Open.online

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