Comunali affluenza in calo del 5%

Alle urne si sono recati il 60,06% degli elettori, circa cinque punti in meno rispetto alle ultime comunali, che avevano registrato un’affluenza del 64,9%. La diminuzione si traduce in circa il 5% di votanti in meno. La partecipazione si è ridotta rispetto alla tornata precedente.

L’affluenza alle elezioni comunali è del 60,06%, in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti (del 64,9%). Sono andati al voto quasi 750 Comuni italiani, di cui 18 capoluoghi in tutta d’Italia. La Regione in cui si registra un maggior numero di votanti è l’Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione (47.7%). Lo riporta il sito Eligendo, quando manca solo una sezione sulle 6.278. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Elezioni amministrative, affluenza in calo

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