Elezioni comunali affluenza in calo a Sesto e Figline Incisa

Nelle elezioni comunali di domenica, l’affluenza alle urne si è ridotta rispetto alle precedenti consultazioni. A Figline e Incisa Valdarno, il 12,98% degli aventi diritto aveva votato alle ore 12, rispetto al 23,15% della stessa ora nelle elezioni precedenti. A Sesto, non sono stati disponibili dati aggiornati alle ore 12. La partecipazione complessiva sembra aver subito un calo in entrambe le località.

Domenica Ente Sezioni% ore 12Prec. ore 12FIGLINE E INCISA VALDARNOSZ24 su 2412,9823,15SESTO FIORENTINOSZ41 su 4112,3514,19. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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