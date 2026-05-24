Elezioni comunali affluenza in calo a Sesto e Figline Incisa

Da firenzetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle elezioni comunali di domenica, l’affluenza alle urne si è ridotta rispetto alle precedenti consultazioni. A Figline e Incisa Valdarno, il 12,98% degli aventi diritto aveva votato alle ore 12, rispetto al 23,15% della stessa ora nelle elezioni precedenti. A Sesto, non sono stati disponibili dati aggiornati alle ore 12. La partecipazione complessiva sembra aver subito un calo in entrambe le località.

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