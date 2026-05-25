Comunali affluenza in calo al 60,06%
Alle urne per le elezioni comunali 2026 ha votato il 60,06% degli aventi diritto, una percentuale inferiore al 64,91% delle precedenti consultazioni. I dati sono stati raccolti dopo la chiusura di tutte le 6.278 sezioni. La diminuzione dell’affluenza si è verificata rispetto alle elezioni precedenti, secondo quanto comunicato.
Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi verdetti Tumore al seno, ogni anno 60 mila diagnosi. Buone risposte dalla prevenzione ROMA (ITALPRESS) – Quando sono disponibili i dati di tutte le 6.278 sezioni, l’affluenza alle Comunali 2026 è al 60,06%, in calo rispetto al 64,91% delle precedenti. Lo riferisce il Viminale. Tumore al seno, ogni anno 60 mila diagnosi. Buone risposte dalla prevenzione Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo . 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Elezioni amministrative, affluenza in calo
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Elezioni Comunali, affluenza al 60% in calo di quasi cinque punti dall’ultima tornata. Male Lombardia, Veneto, Liguria e MoliseAlle ore 23, l’affluenza alle urne si attesta al 60%, con una diminuzione di circa cinque punti rispetto alla precedente tornata elettorale.
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L’affluenza definitiva delle comunali 2026 è del 60%, in calo di quasi 5 punti. I dati città per cittàNelle elezioni precedenti era stata del 64,9%. L’Umbria la regione col maggior numero di votanti (oltre il 70,7%) ... quotidiano.net
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