Comunali affluenza in calo al 60,06%

Notizia in breve

Alle urne per le elezioni comunali 2026 ha votato il 60,06% degli aventi diritto, una percentuale inferiore al 64,91% delle precedenti consultazioni. I dati sono stati raccolti dopo la chiusura di tutte le 6.278 sezioni. La diminuzione dell’affluenza si è verificata rispetto alle elezioni precedenti, secondo quanto comunicato.