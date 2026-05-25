Comunali affluenza in calo al 60,06%

Da ildenaro.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle urne per le elezioni comunali 2026 ha votato il 60,06% degli aventi diritto, una percentuale inferiore al 64,91% delle precedenti consultazioni. I dati sono stati raccolti dopo la chiusura di tutte le 6.278 sezioni. La diminuzione dell’affluenza si è verificata rispetto alle elezioni precedenti, secondo quanto comunicato.

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