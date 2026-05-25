Comunali a Reggio Calabria le prime proiezioni danno Cannizzaro al 68,8%

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni comunali a Reggio Calabria, le prime proiezioni indicano che il candidato di centrodestra, Francesco Cannizzaro, ottiene il 68,8% dei voti. La rilevazione è stata condotta dalla Rai in collaborazione con Opinio Italia, coprendo il 6% dei seggi scrutinati. I dati disponibili sono ancora parziali e si basano su una quota limitata di campione.

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Secondo le prime proiezioni della Rai, in collaborazione con il consorzio Opinio Italia, con una copertura del campione del 6%, danno il candidato sindaco di centrodestra a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro al 68,8%. Il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia sarebbe al 21,7% e il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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