Comunali a Reggio Calabria le prime proiezioni danno Cannizzaro al 68,8%

Durante le elezioni comunali a Reggio Calabria, le prime proiezioni indicano che il candidato di centrodestra, Francesco Cannizzaro, ottiene il 68,8% dei voti. La rilevazione è stata condotta dalla Rai in collaborazione con Opinio Italia, coprendo il 6% dei seggi scrutinati. I dati disponibili sono ancora parziali e si basano su una quota limitata di campione.

Secondo le prime proiezioni della Rai, in collaborazione con il consorzio Opinio Italia, con una copertura del campione del 6%, danno il candidato sindaco di centrodestra a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro al 68,8%. Il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia sarebbe al 21,7% e il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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