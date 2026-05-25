Le urne si sono chiuse nelle elezioni comunali del 2026 e lo spoglio è iniziato in circa 750 comuni italiani. Le prime indicazioni arrivano da città come Venezia, Prato, Arezzo, Salerno, Reggio Calabria e Chieti. Gli exit poll, ancora provvisori, stanno fornendo i primi segnali sui risultati in queste aree. I dati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

Roma - Al via lo spoglio in quasi 750 Comuni italiani: prime indicazioni da Venezia, Prato, Arezzo, Salerno, Reggio Calabria e Chieti. Urne chiuse alle 15 per le elezioni comunali 2026. Subito dopo la fine delle operazioni di voto è iniziato lo spoglio delle schede nei quasi 750 Comuni italiani chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. La consultazione coinvolge anche 18 capoluoghi, con diversi centri sopra i 15mila abitanti in cui, in assenza di un vincitore al primo turno, si tornerà al voto per il ballottaggio. I primi dati arrivano dagli exit poll diffusi da Opinio Italia per la Rai e da altre rilevazioni locali. A Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini risulta in vantaggio con una forbice tra il 47 e il 51%, davanti ad Andrea Martella, candidato del centrosinistra, stimato tra il 40 e il 44%. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Comunali 2026, urne chiuse: exit poll decisivi scuotono subito le grandi città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni 2026. Lecco, il confronto dei candidati sindaco firmato Lecconotizie

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026: chiuse le votazioni. Per gli exit poll Venturini è avanti | DIRETTALe elezioni comunali di Venezia si sono concluse alle 15 di ieri, con le votazioni per il nuovo sindaco e il consiglio comunale.

Risultati elezioni comunali 2026: exit poll e proiezioni in diretta. Chi vince le amministrative città per cittàOggi sono stati pubblicati i risultati delle elezioni comunali 2026, dopo le votazioni svoltesi ieri e oggi in oltre 740 comuni.

Temi più discussi: Amministrative, urne chiuse: affluenza in calo al 60,59%; Messina al voto, affluenza al 46,46% alle 23: urne chiuse per la notte, si riprende lunedì mattina; Elezioni comunali 2026. Urne chiuse: affluenza al 49,2%; Elezioni comunali, in provincia di Padova chiamati in 90 mila. Urne chiuse: affluenza al 55 per cento.

#Elezionicomunali, urne chiuse: al via lo spoglio. Dato su metà delle sezioni: affluenza al 61% rainews.it/maratona/2026/…. x.com

Comunali 2026, exit poll. A Venezia avanti il centrodestra, Vincenzo De Luca vince al primo turno a SalernoOltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Cannizzaro stravince a Reggio Calabria; Basile verso la riconferma a Messina; il centrosinistra avanti a ... huffingtonpost.it

Risultati elezioni comunali Avellino, urne chiuse e spoglio in corsoPer le elezioni comunali del 2026, ad Avellino i candidati alla carica di sindaco sono tre e a sostenerli ci sono in totale 15 liste. In corsa ci Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), Laura ... tg24.sky.it