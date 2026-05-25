Comunali 2026 | sindaci uscenti rieletti a Bitetto Capurso Corato Palo e Conversano Molfetta al ballottaggio

Durante il primo turno delle elezioni comunali 2026, i sindaci uscenti sono stati rieletti a Bitetto, Capurso, Corato, Palo e Conversano. A Molfetta, invece, si è arrivati al ballottaggio. Nessun altro candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, portando allo svolgimento di un secondo turno di voto. I risultati definitivi sono stati comunicati nelle ultime ore. La consultazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Tra riconferme, nuovi sindaci e sfide all'ultimo voto, si è concluso il primo turno delle elezioni Comunali 2026. In provincia di Bari, erano nove i Comuni al voto: in otto di essi, la partita delle Amministrative si è definita con questa prima tornata elettorale, mentre per un Comune, Molfetta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Municipales 2026 : les résultats (SURPRENANTS) du second tour ! | GPTV

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