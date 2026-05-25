Comunali 2026 la diretta dei risultati dai Comuni coinvolti

In quattro comuni della provincia di Udine si sono svolte le elezioni comunali. Si tratta di Cividale, Ovaro, Premariacco e Varmo. I cittadini sono andati alle urne per eleggere i nuovi sindaci e i consiglieri comunali. I risultati delle votazioni sono stati trasmessi in diretta e aggiornati in tempo reale. Le operazioni di scrutinio sono concluse e i dati ufficiali sono stati resi noti.

Cividale, Ovaro, Premariacco e Varmo sono i quattro comuni della provincia di Udine chiamati alle urne in questa tornata elettorale. La diretta live dello spoglio, iniziato alle 15.Ore 15.10 A Cividale l'affluenza è oltre il 63%, Vuga subito in vantaggio dopo le prime sezioni scrutinate.Ore 15.00. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit pool

Notizie e thread social correlati

Elezioni Comunali 2026, tutti i risultati e gli aggiornamenti dai comuni al voto in provincia di Napoli | DIRETTANelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in diversi comuni della provincia di Napoli, tra cui Afragola,...

Risultati positivi e crescita dei servizi. Approvato il bilancio delle farmacie comunali de “La Fenice” l’Azienda Speciale dei Comuni di Colleferro e LabicoIl bilancio delle farmacie comunali di Colleferro e Labico è stato approvato, mostrando risultati positivi e una crescita nei servizi offerti.

Temi più discussi: Elezioni amministrative: lunedì 25 maggio dalle ore 15 le operazioni di scrutinio in diretta nella sala Maggiore; Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 – Come si vota; Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Mantova 24 e 25 maggio 2026: liste ammesse e sorteggio; Elezioni amministrative 2026 | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Elezioni Comunali 2026, urne aperte: si vota a Senigallia, Loreto, Cerreto d’Esi e Maiolati Spontini | LA DIRETTA x.com

Elezioni comunali 2026, i risultati dello spoglio in diretta: a Venezia e Reggio avanti il cdx con Venturini e Cannizzaro nelle prime proiezioniLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati dello spoglio dopo la chiusura dei seggi: i primi exit poll danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a Venezia e Cannizzaro a Reggio Calabr ... fanpage.it

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit poll in provincia di Avellino, Benevento, Caserta Napoli e SalernoElezioni Comunali 2026: dalle ore 15 tutti i risultati in diretta e i nuovi sindaci sulle pagine del Mattino.it Urne aperte domenica e lunedì negli 88 Comuni campani chiamati a ... ilmattino.it