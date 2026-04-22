Risultati positivi e crescita dei servizi Approvato il bilancio delle farmacie comunali de La Fenice l’Azienda Speciale dei Comuni di Colleferro e Labico

Il bilancio delle farmacie comunali di Colleferro e Labico è stato approvato, mostrando risultati positivi e una crescita nei servizi offerti. L’azienda speciale che gestisce le farmacie ha presentato performance economiche solide, evidenziando un miglioramento rispetto agli anni precedenti. La crescita dei servizi rappresenta un dato importante nel quadro delle attività di gestione locale, con un focus sulla stabilità finanziaria delle farmacie comunali.