Risultati positivi e crescita dei servizi Approvato il bilancio delle farmacie comunali de La Fenice l’Azienda Speciale dei Comuni di Colleferro e Labico
Il bilancio delle farmacie comunali di Colleferro e Labico è stato approvato, mostrando risultati positivi e una crescita nei servizi offerti. L’azienda speciale che gestisce le farmacie ha presentato performance economiche solide, evidenziando un miglioramento rispetto agli anni precedenti. La crescita dei servizi rappresenta un dato importante nel quadro delle attività di gestione locale, con un focus sulla stabilità finanziaria delle farmacie comunali.
Cronache Cittadine RISULTATI POSITIVI e crescita dei servizi: approvato il bilancio con performance economiche solide per le farmacie comunali. L’assemblea dei L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie correlate
Approvato il bilancio di Abc: utile, crescita degli incassi e piano di rafforzamento dell’aziendaIl Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera di Giunta n.
Leggi anche: Artena | Labico | Valmontone. Conferenze dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro su legalità, bullismo, cyberbullismo e droga in collaborazione con A.Cu.Di.Pa
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Fondazione Pordenonelegge.it, il presidente Michelangelo Agrusti confermato alla guida del Cda; Le tappe della liquidazione della partecipata Spm; Crescita strutturale e nuove sedi europee consolidano le performance del trimestre; Equitazione: Centro Ippico Piceno, un fine settimana di risultati, emozioni e crescita dei propri atleti.
Fincantieri, presentati i risultati dell’Employee Engagement Survey: record di partecipazione nel 2025 e risultati in crescitaFincantieri presenta i risultati dell’Employee Engagement Survey 2025, la quarta condotta su scala globale, confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni con un incremento significativo ... affaritaliani.it
AI in azienda con profitti in crescita: il 54% ci guadagnaIl 57% delle imprese frena AI per ostacoli tecnici e competenze. I dati e i cinque passi per trasformare gli investimenti in risultati. pmi.it
"DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT NEL DIRITTO VIVENTE" Lunedì 20 aprile, presso la Sala Consiliare, si è svolto l’incontro organizzato da Azienda Sociale – Azienda Speciale per i Servizi alla Persona per i Comuni del Castanese, in coll - facebook.com facebook