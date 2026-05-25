Comunali 2026 in provincia di Bari | i dati dell' affluenza definitiva

Da baritoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 si sono chiuse le urne del primo turno delle elezioni comunali 2026 in provincia di Bari, dove sono nove i Comuni coinvolti. L’affluenza definitiva sarà comunicata successivamente. Nessuna informazione sui numeri di votanti o percentuali di partecipazione è ancora disponibile. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si sono chiuse alle 15 le urne per il primo turno delle Amministrative 2026. In provincia di Bari sono nove i Comuni al voto. Subito dopo la chiusura dei seggi, hanno avuto inizio le operazioni di spoglio, che BariToday segue in diretta con aggiornamenti costanti. Intanto, sul portale Eligendo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Seggi aperti a Salerno e in provincia per le elezioni comunali 2026: i dati sull'affluenzaA Salerno e in altri 20 Comuni della provincia sono aperti i seggi per le elezioni comunali 2026.

Elezioni comunali 2026: l'affluenza nei Comuni della provincia di SondrioDa questa mattina sono aperte le urne in provincia di Sondrio per le elezioni comunali del 2026.

Temi più discussi: Amministrative 2026 - 93 i Comuni lombardi al voto; Elezioni comunali 2026 in provincia di Bari: alle 23 affluenza al 48,30%; Elezioni comunali 2026: l'affluenza al termine della prima giornata di voto; Elezioni comunali 2026 in provincia di Milano, lunedì 25 maggio si vota fino alle 15: i Comuni e i candidati sindaco.

comunali 2026 in provinciaElezioni comunali 2026, risultati e exit poll in diretta: cdx avanti a Venezia e Reggio Calabria con Venturini e Cannizzaro, Prato al csxLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: i primi exit poll danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a Venezia e Cannizzaro a Reg ... fanpage.it

comunali 2026 in provinciaElezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit poll in provincia di Avellino, Benevento, Caserta Napoli e SalernoElezioni Comunali 2026: dalle ore 15 tutti i risultati in diretta e i nuovi sindaci sulle pagine del Mattino.it Urne aperte domenica e lunedì negli 88 Comuni campani chiamati a ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web