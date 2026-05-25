Comunali 2026 in provincia di Bari | i dati dell' affluenza definitiva

Alle 15 si sono chiuse le urne del primo turno delle elezioni comunali 2026 in provincia di Bari, dove sono nove i Comuni coinvolti. L’affluenza definitiva sarà comunicata successivamente. Nessuna informazione sui numeri di votanti o percentuali di partecipazione è ancora disponibile. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

Si sono chiuse alle 15 le urne per il primo turno delle Amministrative 2026. In provincia di Bari sono nove i Comuni al voto. Subito dopo la chiusura dei seggi, hanno avuto inizio le operazioni di spoglio, che BariToday segue in diretta con aggiornamenti costanti. Intanto, sul portale Eligendo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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