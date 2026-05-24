Elezioni comunali 2026 | l' affluenza nei Comuni della provincia di Sondrio

Da questa mattina sono aperte le urne in provincia di Sondrio per le elezioni comunali del 2026. I cittadini di nove Comuni di Valtellina e Valchiavenna sono chiamati a votare per eleggere i nuovi sindaci. L’affluenza si registra nei seggi di tutta la provincia, con i residenti che si recano alle urne per esprimere la loro preferenza. La consultazione si protrarrà fino a sera, quando saranno annunciati i risultati.

Urne aperte da questa mattina in provincia di Sondrio per la tornata elettorale che vede i cittadini di Valtellina e Valchiavenna chiamati a scegliere i sindaci di nove Comuni.L'affluenzaQuesti i primi dati relativi all'affluenza, rilevati alle 12 di oggi, domenica 24 maggio 2026, Comune per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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