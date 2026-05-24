Seggi aperti a Salerno e in provincia per le elezioni comunali 2026 | i dati sull' affluenza

A Salerno e in altri 20 Comuni della provincia sono aperti i seggi per le elezioni comunali 2026. I cittadini sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Sono stati raccolti i dati sull’affluenza, ma al momento non sono ancora disponibili le percentuali di partecipazione. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore 23, con eventuali eventuali prolungamenti in alcune zone.

Urne aperte a Salerno e in altri 2o Comuni della provincia di Salerno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Si potrà votare oggi (domenica 24 maggio), dalle ore 7 alle 23, e domani (lunedì 25 maggio), dalle ore 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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