Comunali 2026 chiuse le urne | il dato sull' affluenza

Alle 15:00 del 25 maggio, sono state chiuse le urne per le elezioni comunali in Irpinia. Con tutte le sezioni della provincia di Avellino conteggiate, l’affluenza totale si attesta al 68,37 per cento. Rispetto al turno precedente, che aveva registrato il 66,86 per cento, questa cifra rappresenta un aumento, invertendo la tendenza precedente.

Elezioni comunali in Irpinia. Aggiornamento delle 15:00 del 25 maggio. Con tutte e 136 le sezioni della provincia di Avellino pervenute, il dato definitivo dell'affluenza si attesta al 68,37%, in netto calo rispetto al 66,86% del turno precedente — un risultato che, a consuntivo, inverte il trend. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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