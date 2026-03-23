Referendum sulla giustizia il dato definitivo sull' affluenza alle urne in provincia di Chieti

Da chietitoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dato definitivo, alle ore 15 di lunedì 23 marzo, nel Chietino è pari 59,87%. In Abruzzo invece è del 60,51% È stata pari al 59,87% l'affluenza alle urne in provincia di Chieti per il referendum sulla giustizia per il quale si è votato domenica 22 e lunedì 23 marzo. Alle ore 23 di domenica 22 marzo, nel Chietino sono stati il 45,84% i cittadini che si sono recati alle urne dalle ore 7 di domenica 22 marzo. I comuni nei quali si è votato di più troviamo: Bomba (69,09%), Frisa (65,33%), Quadri (64,30%), San Giovanni Lipioni (65,32%), Taranta Peligna (63,20%), Tornareccio (63,49%), Treglio (66,02%) e Villalfonsina (50,30%). Il comune nel quale si è votato di più è stato quello di Rosello con il 75,17%, quello dove si è votato meno è Schiavi d'Abruzzo con il 42,49%. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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