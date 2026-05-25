comunali 2026 avanti venturini a venezia de luca a salerno e cannizzaro a rcalabria me

Alle 15 si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali che hanno coinvolto oltre 6,6 milioni di italiani in 894 comuni, tra cui 18 capoluogo di provincia. Tra i risultati preliminari, si segnalano la conferma di Venturini a Venezia, De Luca a Salerno e Cannizzaro a R.Calabria. Le elezioni hanno visto la partecipazione di diversi candidati in varie città, con i risultati definitivi attesi nelle prossime ore.

AGI - Si sono chiusi alle ore 15 i seggi per la tornata le elezioni comunali che ha chiamato al voto oltre 6 milioni e 600mila italiani per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Nei comuni con più di 15mila abitanti, l’ eventuale ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno. I capoluoghi dove si è votato sono: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Exit poll. A Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini 47-51% è dato dagli exit poll in vantaggio sul candidato del centrosinistra Andrea Martella 44-40%. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Comunali 2026. Avanti Venturini a Venezia, De Luca a Salerno e Cannizzaro a R.Calabria. Me...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Comunali 2026: I PRIMI SONDAGGI (Venezia, Reggio, Messina...) - Polls

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni comunali 2026, proiezioni in tempo reale e risultati: De Luca vince a Salerno e Cannizzaro (cdx) a Reggio Calabria, cdx avanti a Venezia

Elezioni comunali 2026, proiezioni in tempo reale e risultati: De Luca vince a Salerno e Cannizzaro (cdx) a Reggio Calabria, cdx avanti a Venezia e ArezzoA Salerno, un candidato sostenuto da De Luca ha vinto le elezioni comunali, mentre a Reggio Calabria il candidato del centrodestra ha ottenuto la...

Temi più discussi: Stefani con Venturini: Prossimità al territorio, la chiave per il futuro; Elezioni comunali a Venezia, chi sono i candidati sindaco; Dopo la cultura, a Venezia la destra rischia di perdere anche il sindaco. La sfida Martella-Venturini; Stefani: La prossimità al territorio è la chiave del futuro. In bocca al lupo a Venturini.

Urne chiuse per le #Comunali: dalle 15 è iniziato lo spoglio in quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi. Affluenza al 61%, in calo di oltre 4 punti. Dai primi #exitpoll #Venturini avanti a #Venezia, De Luca nettamente in testa a #Salerno x.com

Risultati Elezioni Comunali 2026 Venezia diretta Mantova Lecco | Proiezioni Nord: Venturini 51% Martella koRisultati Elezioni Comunali 2026 nel Nord Italia: diretta spoglio, affluenza, sondaggi e voti liste Venezia, Lecco e Mantova. Sindaco eletti o ballottaggio: gli scenari ... ilsussidiario.net

Comunali 2026, proiezioni: a Venezia Venturini del centrodestra (51,9%) avanti su Martella (38,4%). A Salerno De Luca verso un plebiscito – La direttaAlle 15 si sono chiuse le urne per le Comunali 2026. Sono stati 894 i Comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio: 121 quelli superiori a 15mila abitanti (di ... lapresse.it