Comunali 2026 | al via il secondo giorno di elezioni si vota fino alle 15
Il secondo giorno di elezioni comunali del 2026 si svolge oggi, con le urne aperte fino alle 15. Sono 11 i comuni coinvolti, situati tra le province di Novara e Vco, dove si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali. Le operazioni di voto sono in corso e si concluderanno nel primo pomeriggio. I risultati saranno comunicati successivamente, dopo lo scrutinio delle schede.
Sono 11 i comuni chiamati al voto tra la provincia di Novara e quella del Vco per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali.Nel novarese l'unico centro con più di 15mila abitanti è Trecate, dove si torna alle urne in anticipo a causa del commissariamento del comune seguito alle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Consiglio Comunale del 17/03/2026 - Comune di San Gavino Monreale
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