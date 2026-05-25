Comunali 2026 affluenza in calo in Campania | il dato si ferma sotto il 68% solo Benevento cresce

Da avellinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 in Campania, l’affluenza complessiva si attesta al 67,85%. Con tutte le 1.323 sezioni completate, il dato definitivo mostra una diminuzione rispetto al 68,91% delle elezioni precedenti. Solo a Benevento si registra un aumento di partecipazione, mentre in altre città l’affluenza è calata.

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Con tutte le 1.323 sezioni campane pervenute, il dato definitivo dell'affluenza alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 è del 67,85%, in calo rispetto al 68,91% registrato nella tornata precedente. La Campania vota meno di cinque anni fa. Il segno meno attraversa quasi uniformemente le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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