Comunali 2026 a Locorotondo | Vittorino Smaltino è il nuovo sindaco
Vittorino Smaltino ha vinto le elezioni comunali a Locorotondo e diventa il nuovo sindaco. Era sostenuto dalla lista ‘Come te’ e ha battuto gli avversari Vitantonio Speciale e Fabio Lotito, in una competizione decisa all'ultimo voto.
Vittorino Smaltino è il nuovo sindaco di Locorotondo. Il candidato di centrosinistra, sostenuto dalla lista ‘Come te’, ha prevalso sugli sfidanti, Vitantonio Speciale e Fabio Lotito, in una sfida all'ultimo voto. . 🔗 Leggi su Baritoday.it
Locorotondo, elezioni comunali: tre candidati sindaco e liste presentate
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