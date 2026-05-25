Comunali 2026 a Corato | Corrado De Benedittis riconfermato sindaco

Corrado De Benedittis è stato riconfermato sindaco di Corato al primo turno con il 52% dei voti. Ha superato i tre sfidanti: Pietro Zona del centrodestra, Nica Testino candidata civica e Vincenzo Adduci di Democrazia Cristiana. La vittoria è arrivata senza bisogno di ballottaggio. Le urne si sono chiuse con una partecipazione del 65%. La nuova amministrazione guiderà la città per i prossimi cinque anni.

Corrado De Benedittis riconfermato sindaco di Corato. Il primo cittadino uscente ha conquistato la rielezione al primo turno, superando i tre sfidanti: Pietro Zona per il centrodestra, Nica Testino candidata civica, e Vincenzo Adduci, candidato di Democrazia Cristiana.I dati dello spoglioPoco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Corato, il sindaco Corrado De Benedittis cerca la conferma alla guida della città

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