Elezioni comunali 2026 a Corato | candidati sindaco liste e aspiranti consiglieri

Alle elezioni comunali di Corato, previste per il 24 e 25 maggio 2026, sono quattro i candidati che si contendono la carica di sindaco. Ognuno di loro ha presentato le proprie liste e aspiranti consiglieri, dando così avvio alla campagna elettorale. La competizione si svolgerà nel rispetto delle procedure e delle scadenze stabilite dal calendario elettorale. I candidati hanno iniziato a presentare i loro programmi e a incontrare i cittadini.

Sono quattro i candidati in corsa per la carica di sindaco di Corato alle elezioni del 24 e 25 maggio prossimi. In campo c'è il primo cittadino uscente, Corrado De Benedittis, candidato del centrosinistra, sostenuto da una coalizione di nove liste. A sfidarlo, per il centrodestra, Pietro Zona.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali 2026 a Capurso: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieri Leggi anche: Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieri Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, tutte le informazioni utili; Elezioni amministrative 2026: domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio 2026; Amministrative 2026: guida operativa per le prossime elezioni comunali; Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni comunali a Salerno, sorteggiati gli scrutatori: ecco l’elenco completoStampaSono stati nominati, tramite sorteggio effettuato dalla commissione elettorale del Comune di Salerno, i 612 scrutatori che costituiranno i seggi elettorali per le elezioni amministrative del 24 ... salernonotizie.it ELEZIONI COMUNALI ARIANO IRPINO Il candidato del centrosinistra Carmine Grasso, "entusiasta" della grande partecipazione all'evento in Villa Comunale: energia che ci caricherà e dara' ancora piu' voglia di fare Qui l'articolo https://www.irpinianews.it/aria - facebook.com facebook