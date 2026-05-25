Dopo oltre vent’anni di battaglie legali, una coppia di San Benedetto ha ottenuto dalla Cassazione il riconoscimento che l’acquisto di una casa con un pozzo non segnalato rappresenta un difetto. La corte ha stabilito che gli acquirenti sono parte debole nel rapporto contrattuale. La decisione arriva dopo un lungo procedimento giudiziario, che ha visto i clienti prevalere sul venditore.

SAN BENEDETTO - La Corte di Cassazione ha riconosciuto il consumatore quale parte debole del rapporto nel contenzioso che da anni sta vedendo protagonista una coppia di San Benedetto che aveva acquistato un immobile dalla Soledil srl poi rivelatosi inadeguato. Nei giorni scorsi si è tenuta l’udienza del ricorso promosso nel 2019 dalla coppia di contro Soledilsrl in concordato. Il dibattimento La vicenda seguita dalla Lesding Case, caso guida nell’ambito della tutela del consumatore dopo il rinvio pregiudiziale, dalla stessa sezione e dopo che lo scorso 18 dicembre la Corte di Lussemburgo aveva accolto le ragioni dei coniugi sambenedettesi, patrocinati dall’avvocato Jacopo Severo Bartolomei. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Comprano la casa ma c?è un pozzo, in Cassazione (dopo più di 20 anni di contenzioso) vincono gli acquirenti

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