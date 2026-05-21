I giovani della Gen Z comprano casa con gli amici per aggirare la crisi Ma il co-buying ha dei rischi da considerare | ecco quali

Da open.online 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più giovani appartenenti alla Generazione Z scelgono di acquistare una casa condividendola con amici, come strategia per affrontare le difficoltà del mercato immobiliare. Questa modalità di acquisto, definita co-buying, sta diventando una soluzione diffusa tra i giovani che cercano di ridurre i costi e facilitare l’accesso alla prima casa. Tuttavia, questa scelta comporta anche alcuni rischi pratici e legali che è importante valutare attentamente prima di procedere.

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Comprare casa insieme per battere la crisi. Così la Generazione Z sta iniziando a cambiare il mercato immobiliare. Sempre più giovani, infatti, scelgono di comprare un immobile insieme ad amici o coinquilini, il cosiddetto fenomeno del co-buying. Secondo una ricerca del 2025 riportata dal New York Times, circa un terzo dei giovani tra i 18 e i 28 anni è pronto a unire le forze economiche con altri per acquistare un’abitazione. Nello stesso periodo, i dati Eurostat mostrano un mercato europeo sempre più difficile. Nel quarto trimestre del 2025 i prezzi delle case sono saliti del 5,5% su base annua e gli affitti del 3,2%, a fronte di redditi che rimangono precari. 🔗 Leggi su Open.online

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