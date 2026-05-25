Completati i lavori sulla via per Popoli residenti soddisfatti | Con la viabilità alternativa meno pericoli e inquinamento FOTO

I lavori di modifica della viabilità sulla strada per Popoli sono stati completati dalla Provincia di Chieti. La nuova configurazione mira a ridurre il traffico di veicoli pesanti e il loro impatto sulla zona, in particolare per i camion che trasportano rifiuti per un'azienda locale. I residenti si sono detti soddisfatti dei cambiamenti, che secondo loro hanno reso la strada meno pericolosa e più pulita. La modifica riguarda l'implementazione di una viabilità alternativa per alleggerire il traffico sulla strada principale.

Sono stati completati dalla Provincia di Chieti i lavori per mitigare il peso urbanistico e veicolare di via per Popoli, percorso quotidianamente da decine di camion trasportanti rifiuti per la Deco. I lavori, sollecitati dal Comune di Chieti hanno consentito dopo anni la realizzazione di una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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