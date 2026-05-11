Aica avvia i lavori e non li completa disagi e pericoli | i residenti si affidano al fai da te

A luglio, in via Maddalusa ad Agrigento, sono stati iniziati lavori di liberazione della condotta fognaria da parte di Aica. Tuttavia, i lavori sono stati interrotti prima di essere completati, creando disagi e situazioni di pericolo per i residenti. Di conseguenza, alcuni abitanti si sono rivolti al fai da te per cercare di risolvere i problemi sorti a causa dell'interruzione dei lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lavori eseguiti lo scorso mese di luglio e mai completati in via Maddalusa ad Agrigento: si tratta delle opere di liberazione della condotta fognaria che, secondo quanto segnalato dai residenti, sono stati avviati da Aica. Dopo avere individuato il problema di ostruzione nella tubatura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Benedizione fai-da-te. Malumore al Soccorso Bonifica fai da te, a Scampia i giovani si puliscono i lotti dove vivonoTempo di lettura: 2 minutiA guardarla dall’ alto Scampia sembra progettata per godere di uno spazio verde per ogni lotto. Si parla di: Grotte, al via i lavori per il rifacimento della rete idrica: Perdite ridotte fino al 40%; Grotte, ripresi i lavori per il rifacimento delle condotte idriche. Aica avvia i lavori e non li completa, disagi e pericoli: i residenti si affidano al fai da teProteste in via Maddalusa a San Leone dove, oltre a un cumulo di detriti che ostacola la circolazione veicolare, c’è anche un profondo pozzo fognario senza copertura ... agrigentonotizie.it