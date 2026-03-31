Più sicurezza e meno rumore sull' A18 | completati i lavori della barriera fonoassorbente a Scaletta

Sono stati completati i lavori di bonifica acustica lungo l’autostrada A18 tra Messina e Catania, nel territorio di Scaletta Zanclea. La modifica ha riguardato l’installazione di una barriera fonoassorbente moderna per ridurre il rumore proveniente dal traffico. I lavori sono stati conclusi e la nuova struttura è ora operativa lungo il tratto interessato.

Si sono conclusi i lavori di bonifica acustica lungo l'autostrada A18 Messina–Catania, nello specifico nel territorio di Scaletta Zanclea grazie alla realizzazione di una moderna barriera fonoassorbente. I lavori, consegnati in data 29 marzo 2024, per un importo complessivo di 7.3 milioni di euro sono stati finanziati nell’ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021–2027. Il finanziamento - scrive Autostrade Siciliane - è stato erogato per il tramite dell’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità-dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana per un importo pari a 5.9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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