Compiti a casa? Per 7 genitori su 10 la lavagna è su YouTube | la piattaforma non è più solo svago

Secondo un sondaggio, il 70% dei genitori utilizza YouTube come strumento per aiutare i figli con i compiti a casa. La piattaforma, che un tempo era considerata solo un luogo di svago, viene ora impiegata anche per attività di studio e approfondimento. Questa tendenza mostra come le risorse online siano diventate parte integrante del supporto scolastico familiare, sostituendo metodi più tradizionali come libri cartacei o assistenza diretta da parte di altri adulti.

C’era un tempo in cui, davanti a un compito difficile, i genitori tiravano fuori vecchi quaderni, enciclopedie o, nei casi più estremi, chiamavano un amico “secchione”. Oggi, sempre più spesso, aprono YouTube. Secondo una nuova ricerca dell’istituto Public First, la piattaforma video di Google è diventata a tutti gli effetti un’aula virtuale parallela. Lo studio, condotto in Italia, fotografa una realtà sorprendente: per 7 genitori su 10, l’aiuto per i compiti passa attraverso i video creator. L’indagine rivela che il 72% dei genitori italiani considera i contenuti dei creator educativi una risorsa a portata di mano, in grado di spiegare concetti complessi in modo chiaro e coinvolgente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Master Perimeter and Area: Easy Formulas for Squares & Rectangles

Notizie e thread social correlati

Compiti a casa e autonomia, lo psicoterapeuta suggerisce la regola d’oro ai genitori: “Non è giusto fare ciò che potrebbe fare lui da solo se solo volesse”Un esperto in psicoterapia ha suggerito ai genitori di adottare una regola semplice ma efficace: non fare ciò che il bambino potrebbe fare da solo se...

In Ossessione di Samurai Jay, la voce in radio e su Spotify non è di Belen: sua solo su YoutubeIn questa canzone di Samurai Jay, la voce presente su Spotify e nelle radio non appartiene a Belen Rodríguez, come spesso si pensa, ma a un’amica del...

Temi più discussi: SCRIVO PER GIOCO; L'AI corregge i compiti e i prof danno i voti; Ripetizioni e aiuto compiti? Crea il tuo profilo su Docenti.it e trova subito studenti!; La versione di Latino (e Greco).

Oggi su @repubblica il Presidente di #Federmeccanica @Simone1bettini fa il punto sul commercio globale e sul futuro del nostro manifatturiero. L’accordo sui dazi UE-USA è un punto di equilibrio positivo, ma ora Washington deve fare i compiti a casa - x.com

Le interviste/compiti a casa più folli che abbia mai ricevuto reddit

Troppi compiti per casa, la rivolta dei genitori in Salento: I nostri figli non riescono a fare sportUn eccessivo carico di compiti a casa, tanto da impedire a volte ai ragazzi di poter svolgere attività extrascolastiche. E’ quanto lamentano alcuni genitori di alunni della scuola media San Pompilio ... ilmessaggero.it

Troppi compiti per casa, la rivolta dei genitori in Salento: I nostri ragazzi non riescono a fare nessun'altra attivitàUn eccessivo carico di compiti a casa, tanto da impedire a volte ai ragazzi di poter svolgere attività extrascolastiche. E’ quanto lamentano alcuni genitori di alunni della scuola media San Pompilio ... quotidianodipuglia.it