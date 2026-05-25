Como si prepara alla notte biancoblù | bus scoperto in tour per celebrare la Champions
Como si prepara alla notte biancoblù, con un bus scoperto in tour per celebrare la qualificazione alla Champions League. La città si sta organizzando per i festeggiamenti, che coinvolgeranno la squadra e i tifosi. La celebrazione è prevista per questa sera, con il veicolo che attraverserà le vie principali. Non sono stati annunciati eventi ufficiali, ma si prevede un grande afflusso di supporter lungo il percorso.
Como è pronta a colorarsi di biancoblù per celebrare quella che ormai viene considerata una storica qualificazione alla Champions League. In attesa della conferma ufficiale della società, sui social stanno circolando le informazioni relative a “Como si dice Champions in tour”, la festa itinerante. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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