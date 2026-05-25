Como si prepara alla notte biancoblù | bus scoperto in tour per celebrare la Champions

Notizia in breve

Como si prepara alla notte biancoblù, con un bus scoperto in tour per celebrare la qualificazione alla Champions League. La città si sta organizzando per i festeggiamenti, che coinvolgeranno la squadra e i tifosi. La celebrazione è prevista per questa sera, con il veicolo che attraverserà le vie principali. Non sono stati annunciati eventi ufficiali, ma si prevede un grande afflusso di supporter lungo il percorso.