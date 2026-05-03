Oggi in Duomo tra due settimane il bus scoperto | così l' Inter prepara la festa

Oggi si è svolta una cerimonia nel Duomo, mentre tra due settimane sarà organizzato il giro in bus scoperto per celebrare i tifosi. La squadra si sta preparando a ricevere la premiazione ufficiale del club dopo la partita contro il Parma. I sostenitori si stanno già radunando per assistere agli eventi e festeggiare insieme. La città si anima di attività in vista delle celebrazioni sportive.

Per rivivere le ultime immagini di uno scudetto interista non bisogna tornare indietro di tanto tempo. Basta ripensare a quanto accaduto nel 2024, in occasione della vittoria della seconda stella. Quella pazza gioia illuminò la notte milanese del 22 aprile di due anni fa, il giorno di Milan-Inter che finì 2-1, con le reti di Acerbi e Thuram da un lato e il gol ininfluente di Tomori all’80’ dall’altro, e che consegnò in maniera aritmetica il titolo alla squadra di Simone Inzaghi. Il dettaglio, non proprio marginale, è che in quell’occasione l’Inter giocò, sì a San Siro, ma "in trasferta". In sostanza con uno stadio per la maggior parte rossonero.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oggi in Duomo, tra due settimane il bus scoperto: così l'Inter prepara la festa Notizie correlate Inter, il piano festa tra San Siro e piazza Duomo. L'ultimo scudetto in casa? 37 anni fa contro Maradona“Salta Trapattoni, come morso da una tarantola!” racconta in una appassionata telecronaca Rai da bordo campo Bruno Pizzul. Scafatese promossa in C, tifosi pronti alla festa: domenica sfilata con il bus scoperto, il percorsoTempo di lettura: < 1 minuto Una data da segnare sul calendario per l’intera Scafati. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Piazza Duomo pronta per il popolo nerazzurro se sarà festa scudetto; Weekend a Milano: dal 1° al 3 maggio; Manifestazione per la Flotilla a Milano (e mezzi Atm deviati): Blocchiamo tutto; Antenna bianca oscura il Duomo: polemica a Firenze, botta e risposta tra Soprintendenza e Comune. Lega in piazza Duomo: diretta video Milano oggi | Salvini: pace, no remigration. Minacce dai centri socialiLega in piazza Duomo a Milano: diretta video streaming oggi 18 aprile 2026. Salvini coi Patrioti UE per la pace e contro le regole assurde UE ... ilsussidiario.net Inter, tifosi pronti a riversarsi in Duomo. Ma la vera festa sarà tra due settimaneManca poco, pochissimo: l'Inter è a un passo dalla conquista del ventunesimo scudetto della sua storia, che può arrivare già questa sera in caso di vittoria o pareggio contro il Parma. I tifosi nerazz ... fcinter1908.it Oggi il cuore azzurro batte tra Madrid e Miami Da una parte la classe e la determinazione di Jannik Sinner, pronto a giocarsi una finale a Madrid che può scrivere un’altra pagina di storia. Dall’altra la velocità e il talento puro di Andrea Kimi Antonelli, in pist - facebook.com facebook Noi siamo prontissime per la super puntata di oggi… e voi Io e @paolabarale vi aspettiamo dalle 11:18 su Rai2 con #CitofonareRai2 Oggi con noi @EvaGrimaldi1, #RosannaCancellieri e #SimoneSantercole, non mancate x.com