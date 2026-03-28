Como Da Cunha ammette | Sapevo che Fabregas sarebbe diventato un grande allenatore Nico Paz? Credo di poter dire una cosa a nome di tutti

Il centrocampista del Como, Lucas Da Cunha, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista a Sky Sport. Ha ricordato il suo arrivo nel club quando giocava in Serie B e ha commentato la futura carriera di Fabregas, affermando di aver sempre creduto che sarebbe diventato un grande allenatore. Inoltre, ha espresso un pensiero positivo su Nico Paz, affermando di poter parlare a nome di tutti.

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