Como in Europa | Rapinese ringrazia squadra tifosi e uffici comunali

Il Como 1907 ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, un risultato storico per il club. Il sindaco di Como ha espresso gratitudine verso la squadra, i tifosi e gli uffici comunali, commentando il traguardo raggiunto dal club. La qualificazione rappresenta un evento senza precedenti per il calcio locale e nazionale, segnando un importante passo avanti per il club e la città.

Dopo la storica qualificazione del Como 1907 alla prossima Champions League, il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha affidato a una lunga riflessione il commento sul traguardo raggiunto dalla squadra guidata da Cesc Fabregas.Pur precisando che il merito sportivo appartiene alla squadra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter Como, parla D’Ambrosio: «La squadra di Fabregas non ha pressione. Arriveranno sicuramente in Europa…»D’Ambrosio ha commentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, affermando che la squadra di Fabregas non si sente sotto...

Como e nuovo stadio, Rapinese affonda il comitato: “Critiche da frustrati”Il dibattito sul nuovo stadio del Como 1907 si riaccende, con il sindaco che critica duramente il comitato che si oppone al progetto.

Temi più discussi: Via i seggiolini e smontaggio delle curve: al Sinigaglia è iniziata la corsa contro il tempo per l’Europa; Rapinese: Curva sparita in tre giorni, altrove la politica perde tempo, qui ci prepariamo all’Europa; Stadio Sinigaglia e adeguamento alle norme UEFA, il sindaco Rapinese: I lavori sono iniziati; Parapetti, Rapinese contro Regione, Sertori (e Valtellina): Scappavano e dicevano 'pensaci tu', non sono capaci.

Rapinese live dal Sinigaglia: Il Como mi ha promesso un seggiolino. Io ho deciso di metterci la faccia #Gi-AnoBi-Fronte #PurchéLiCaccinoGliAltri x.com

Como in Europa, il sindaco Rapinese: Oggi via ai lavori per adeguare il Sinigaglia agli standard UEFAIl Como è matematicamente qualificato ad una competizione europea, in attesa di capire quale sarà nello specifico in base ai risultati dell'ultima giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com

Rapinese: Curva sparita in tre giorni, altrove la politica perde tempo, qui ci prepariamo all’EuropaIl sindaco di Como ai microfoni di Sky parla dei lavori in corso allo stadio Sinigaglia ... laprovinciadicomo.it