D’Ambrosio ha commentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, affermando che la squadra di Fabregas non si sente sotto pressione. Ha anche detto che, secondo lui, arriveranno sicuramente in Europa. Le sue dichiarazioni sono state riportate dalla redazione di Inter News 24. La partita si è disputata in un momento di grande attenzione per entrambe le formazioni, con la semifinale che si è conclusa con un risultato che favorisce l’Inter.

Inter News 24 Inter Como, D’Ambrosio parla così della semifinale di ritorno di Coppa Italia: ecco tutte le sue parole. In attesa della vincente della semifinale di ritorno tra Inter e Como, una voce autorevole del passato nerazzurro ha voluto commentare il momento d’oro della squadra di Cesc Fabregas. Danilo D’Ambrosio, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha minimizzato il peso delle aspettative sui giocatori comaschi, sottolineando come l’attuale stagione rappresenti già un successo straordinario nel percorso di crescita della società. «Secondo me la pressione è solo da fuori, loro non hanno pressione perché come finirà il campionato arriveranno comunque credo in Europa, quindi saranno diverse posizioni in più rispetto all’anno scorso.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, parla D’Ambrosio: «La squadra di Fabregas non ha pressione. Arriveranno sicuramente in Europa…»

Inter 4-0 Como, pokerissimo di Chivu a Fabregas #shorts

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